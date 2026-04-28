ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸೇರಿ 5 ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಲ್ಲ, UIDAI ಹೊಸ ಆದೇಶ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ್ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು?
UIDAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯೇ (ID Proof) ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ (Birth Proof) ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು (ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ) ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದೇ ಆಧಾರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹೊರತು, ವಯಸ್ಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು UIDAI ಹೇಳಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕುರಿತು ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ?
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1 ಅನ್ನು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು 100% ನಿಖರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು
- ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು.
- ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ.
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ವಿಮಾ (Insurance) ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕೃತ ಪುರಾವೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಉಯಿಲು ಪತ್ರದಂತಹ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ.
ಈಗ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾನ್ಯ?
- ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Birth Certificate)
- ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
- ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ (DOB) ನಮೂದಿಸಲು ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
