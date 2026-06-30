ನಾವು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.. ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಭಾರತದ 5 ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿವು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಕೆಲ ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆಯೇ?
"ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು" ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ: ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯ.
ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ: ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಅಪರೂಪದ ಜೀವಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
ಅಂಡಮಾನ್
1. ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪ (ಅಂಡಮಾನ್)
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸೆಂಟಿನೆಲೀಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ನೆಲೆ.
ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತ 5 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ.
2018ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಷನರಿ ಜಾನ್ ಅಲೆನ್ ಚೌ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಯಾರಿಗೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.
2. ಬ್ಯಾರೆನ್ ದ್ವೀಪ (ಅಂಡಮಾನ್)
ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ದೂರದಿಂದ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಡಾಖ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ
3. ಚಾಂಗ್ಥಾಂಗ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ (ಲಡಾಖ್)
ಚೀನಾದ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಾಡುಕತ್ತೆ (ಕ್ಯಾಂಗ್) ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಕೋರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ.
ಬಫರ್ ವಲಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ.
4. ಗುರುಧೋಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರದೇಶ (ಸಿಕ್ಕಿಂ)
ಗುರುಧೋಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ಸೇನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ.
ಗಡಿಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯ.
ಅಂಡಮಾನ್
5. ಜರಾವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ (ಅಂಡಮಾನ್)
ಜರಾವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ.
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಹೌದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪ – 5 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರದಿಂದ ಮಾತ್ರ.
ಬ್ಯಾರೆನ್ ದ್ವೀಪ – ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಚಾಂಗ್ಥಾಂಗ್ – ಬಫರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯ.
ಗುರುಧೋಂಗ್ಮಾರ್ – ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಜರಾವಾ ಪ್ರದೇಶ – ಸಂರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು.
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