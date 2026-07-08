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- Fertility Issues: ತಡವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 6 ಸಂಗತಿಗಳು
Fertility Issues: ತಡವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 6 ಸಂಗತಿಗಳು
35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ? ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಒತ್ತಡ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS) ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ
ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮ, ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕವು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಜಡ ದಿನಚರಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಜಡ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ
ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅಂಡಾಶಯದ ಮೀಸಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಂಜೆತನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಓಎಸ್ (PCOS) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಅಸಮತೋಲನವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಯಮಿತ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಂಗಾಂಶವು ಹೊರಗೆ ಬೆಳೆದು ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ, ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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