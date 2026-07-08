ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ನೋಡಿ..
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದೂರ ಇಡಿ
ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ (Smart Phone) ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲಾರಾಂ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ (Mobile) ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು 'ರೀಲ್ಸ್' ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಚಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 'ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡ್' ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
1. ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾತ್ರೆ!
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಪೀನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ' ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ 'ನೀಲಿ ಬೆಳಕು' (Blue Light), ಮೆದುಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಗಲು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ 50% ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫೋನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತೀರಿ.
2. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಒತ್ತಡಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು
'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಏರಿಸಿ, ಮೆದುಳನ್ನು ಸದಾ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.
3. ಹಸಿವಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳೆಂದರೆ 'ಲೆಪ್ಟಿನ್' ಮತ್ತು 'ಗ್ರೆಲಿನ್'. ನಾವು ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ಟರೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು (Midnight Cravings) ಅನ್ನಿಸುವುದು! ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್: ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ!
ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಪಡೆಯಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ದೂರ ಇಡೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ 9 ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಫೋನ್ಗೆ 'ಗುಡ್ ಬೈ' ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.