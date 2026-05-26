- Home
- Life
- Health
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೇ ಫೇಮಸ್ ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಬಿಗ್ ಲಾಜಿಕ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೇ ಫೇಮಸ್ ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಬಿಗ್ ಲಾಜಿಕ್!
ಭಾರತದ ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನೇರವಾದ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 4 ಅಥವಾ 5 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬ್ಲೇಡ್
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ (Ceiling Fan) ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವಲ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳು (Blades) ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ 4 ಅಥವಾ 5 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ!
ಬರೀ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ (Design) ಭಾಗವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಭೂಗೋಳ ಅಡಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿನ 3 ಮತ್ತು 4 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಖರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ರೋಚಕ ಕಾರಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಹವಾಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಭಾರತವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಮೈಮೇಲಿನ ಬೆವರಿನ ವೇಗದ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣವನ್ನು (Evaporation) ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ (AC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಯ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ (Circulation) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇಗದ ಗಾಳಿಗೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರ (Physics of Air Speed):
ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವು (Air Resistance) ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಗಾಳಿಯ ತಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗುಲುವುದರಿಂದ, ಫ್ಯಾನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಲ್ಲದು. ಈ ಹಗುರವಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ 4 ಅಥವಾ 5 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ನೇರವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ (Engineering & Power Consumption)
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅದರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (Energy Efficiency) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಶಬ್ದ ರಹಿತ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ (Noise-Free Environment)
ಫ್ಯಾನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಅದು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 4 ಅಥವಾ 5 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರೀ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಗಾಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (Indian Market & Budget Friendly)
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಜೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಯಾರಿಸಲು 4 ಅಥವಾ 5 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಹ (Metal) ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಹ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.