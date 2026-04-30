Vitamin D Foods: ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಲು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಐದು ಆಹಾರಗಳು
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಲು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೀಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಚೀಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ಸರಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೋಲೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೋಯಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇವೆ.
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸೋಯಾ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
