“ವಿಟಮಿನ್ D3 ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿದರು. “D3 ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೋಂಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳೂತ್ತದೆ.
D2 vs D3: ಎಲ್ಲಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ!
ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಟಮಿನ್ D2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ವಿಟಮಿನ್ D3 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ D3 ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅನೇಕರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಪ್ಪು ಪ್ರಕಾರದ ವಿಟಮಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಾನ್ ಇನ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಟಮಿನ್ D2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ವಿಟಮಿನ್ D3 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡగలವು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ D3 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜನರು ಯಾವ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
D2 vs D3: ಎಲ್ಲಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ
ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
ವಿಟಮಿನ್ D2 (ಎರ್ಗೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೆರಾಲ್) – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ D3 (ಕೊಲೆಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೆರಾಲ್) – ಮಾನವ ದೇಹವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೂಪ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ D2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು D2 ವಿಟಮಿನ್, ದೇಹದ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಟಮಿನ್ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
“ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ” ಎಂದು ಸರ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾ. ಎಮಿಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳಿದರು. “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಟಮಿನ್ D2 ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದರು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ?
ವಿಟಮಿನ್ D3 ಕೇವಲ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಟಮಿನ್ D3 ಮಾತ್ರ (D2 ಅಲ್ಲ) ಟೈಪ್ I ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು ಹರಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
“ವಿಟಮಿನ್ D3 ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳಿದರು. “D3 ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೋಂಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”
ಉತ್ತಮ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಾರೆನ್ ಹೇಳಿದರು. “ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೂಪ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.”
ವಿಟಮಿನ್ D2 ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ವಿಟಮಿನ್ D3 ಯಂತಹ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. D3 ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.