50ರಲ್ಲೂ 25ರ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಯಟ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ನಟ ವಿಜಯ್ಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ, ಅವರ ಯೌವನ, ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅವರ ಈ ಎನರ್ಜಿಯ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಅದುವೇ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ.
ಜಿಮ್ಗೆ 'ನೋ', ಕಾರ್ಡಿಯೋಗೆ 'ಯೆಸ್'!
ವಿಜಯ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿಯದ 'ಡಯಟ್' ಟ್ರಿಕ್!
ವಿಜಯ್ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪಾಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೀಕ್ರೆಟ್ 'ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ'. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಹೆಲ್ದಿ' ಟಚ್
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಸರಳವಾದ ಮನೆ ಊಟವನ್ನು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ!
ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ 'ಕ್ಲಾಸಿ' ಲುಕ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಅವರ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಮಯ. ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಘು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ!
ವಿಜಯ್ ಪಾಲಿಗೆ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರು ಹಲವು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್' ಆಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ!
ಕೇವಲ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆ ಶಾಂತ ಮುಖದ ಹಿಂದಿರುವುದು ಅವರ 'ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್'. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ಶನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಯೌವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸಂದೇಶ
'ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದೇಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದರೆ 50ರಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿರಬಹುದು' ಎನ್ನುವುದೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪಾಠ.
