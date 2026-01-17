ಪಾಲಕ್ ಕಮಾಲ್: ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಆಹಾರ ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ!
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಡೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನವು?
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳ 56 ರಿಂದ 188% ವರೆಗೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಾಂಶವಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 91% ನೀರಿದೆ!
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 91% ನೀರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವೂ ಇದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಕೆ1 ಕೂಡ ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿದೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಕೆ1 ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಪ್ ಪಾಲಕ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಫೋಲೇಟ್ ಅಗತ್ಯದ 66% ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
