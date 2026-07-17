White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗ್ಬೇಕಾ? ಮಾವಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿದೆ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಗುಟ್ಟು
mango seeds Hair mask : ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೇಗ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದೆ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಭಾವದಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನ ಒರಟೆ (ಬೀಜ) ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್
ಮೊದಲು ಮಾವಿನ ಒರಟೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
1 ಚಮಚ ಮಾವಿನ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ , 10–15 ಲವಂಗ , 1 ಟೀಚಮಚ ಚಹಾ ಪುಡಿ, 2 ಚಮಚ ಮೊಸರು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರು. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಒರಟೆ ಒಳಗಿನ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೀಗೆ
ಮರುದಿನ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿವರೆಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು?
ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.