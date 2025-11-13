ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ
ಅವು ಯಾವುವು?
ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಚಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ವಡೆ, ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತೂಕವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೀಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ ಟೀ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲೂ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂಜರಾಲ್ ದೇಹದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಟೀ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಟೀ ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ದೇಹದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಶುಂಠಿ-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಫಿ
ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶುಂಠಿ-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಫಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.