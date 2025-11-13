ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಕಿಂಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
Liver Disease: ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಕಿಂಗರ್ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ನಟನ ಸಾವಿಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿನಯ್ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿನಯ್ ಕಿಂಗರ್
ತಮಿಳು ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಕಿಂಗರ್ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಟನ ಸಾವಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅಭಿನಯ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ
ಅಭಿನಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೇನು?
ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಕೃತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಇವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ
ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್, ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆ(Autoimmune disease)ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯು ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇತರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಂಕುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ನಟ ಅಭಿನಯ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ.
ಮೂತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ದಣಿದ ಭಾವನೆ.
ಸಡಿಲವಾದ ಮಲ.
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ.