RO Water Vs Bottled Water: RO ನೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ನೀರಾ? ದಿನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
Healthy drinking water tips: ಮನೇಲಿ RO ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ತರಿಸೋದು ಬೆಸ್ಟಾ? ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು RO ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
RO ನೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ನೀರಾ? ಮೊದಲು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
RO ನೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ನೀರಾ? ಮೊದಲು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ "RO ನೀರು ಒಳ್ಳೇದು, ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು" ಅಥವಾ "ಕ್ಯಾನ್ ನೀರೇ ಬೆಸ್ಟ್" ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರ ಮೂಲ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಾನ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ RO ಬಳಸುವವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕ್ಯಾನ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಮೂಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ WHO (ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ನೀರು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಜಾಗದಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಯುವವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು.
RO ವಾಟರ್: ಮನೇಲೇ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್!
RO ವಾಟರ್: ಮನೇಲೇ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ (RO) ಅನ್ನೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಾನ. RO ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಸ (Lead), ತಾಮ್ರ (Copper), ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ RO ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ; ಯಂತ್ರದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ RO ಬಳಸುವುದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಾಭ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತು ಇದೆ. ನೀವು RO ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರವಾದರೂ ಅದರ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ CDC ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್: ಬರೀ ನೀರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು
ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್: ಬರೀ ನೀರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು
ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದು 20 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗಿರುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ?
- ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ?
- ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ?
- ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರಾ? ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
- ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
- ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇಡುತ್ತಾರಾ?
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, "ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಸೇಫ್" ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾರತದ FSSAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ, ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತವಾಗದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
“RO ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ; ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ” ಅನ್ನೋದು ನಿಜಾನಾ?
“RO ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ; ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ” ಅನ್ನೋದು ನಿಜಾನಾ?
RO ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದು. RO ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು (ಮಿನರಲ್ಸ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನಂತಹ ಅಂಶಗಳು RO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ RO ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. WHO ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಕೂಡ, ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ RO ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್: ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾಗಾದ್ರೆ RO ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್: ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ RO ಇದ್ದರೆ:
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ + ಸರಿಯಾದ RO ಯಂತ್ರವಿದ್ದರೆ + ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ:
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀರು + ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಯಾನ್ + ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆ + ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
FSSAI ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಟೇನರ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿಯಮಗಳೂ ಇವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, "RO vs ಕ್ಯಾನ್" ಅನ್ನೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬರೇ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು RO ನಿರ್ವಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ RO ಬೆಸ್ಟ್. ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಈ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಈ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಈ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
1. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಲ್ಲಿ ನೀರಾ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೂಲವಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ.
2. RO ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ RO ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
3. ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ತರಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
4. ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಡೆದಿದೆಯಾ? ಮುಚ್ಚಳ/ಸೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
5. ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ತರಿಸಿದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.
6. ನೀರಿನ ರುಚಿ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಡಿ. ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ CDC ಹೇಳುತ್ತದೆ.
RO ನೀರಾ, ಕ್ಯಾನ್ ನೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. "ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ರು? ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು?" ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರವೇ ನೀವು ದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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