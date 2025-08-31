ಜಿಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡಯಟ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ… ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಜಾರು, ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವವರು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- FB
- TW
- Linkdin
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (weight loss) ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಹಸಿದಿರುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು (slow eating) ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯಬೇಕು. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ
ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2021 ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ
ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (protein rich food) ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ತೂಕ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು 50 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ
ಈ ಲೇಖನವು ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.