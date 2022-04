ಈ 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

Tips to get rid of migraine: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಲೆನೋವಿನ(Head ache) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಲೆನೋವಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತಲೆನೋವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

2- ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ(Stress) - ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳ ಮೂಲವು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ನ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗಳವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.