ಮಾವು vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದು?
Mango vs Watermelon benefits in Kannada: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಾವು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳದ್ದೇ ಹವಾ! ಆದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಯಾವುದು?
ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎರಡೂ ಈ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಆದರೆ ಇವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ (ನೀರಿನಾಂಶದೊಂದಿಗೆ) ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ?
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟು ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಿದರೂ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಪು
ಮಾವು: ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ (Energy boost) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಇದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಹೋಲಿಕೆ
ಮಾವು: ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ A ಮತ್ತು C ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಇದರಲ್ಲಿ 'ಲೈಕೋಪೀನ್' ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (Antioxidants) ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮಾವು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.