ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀವಾರಿಸಲು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಈಗಂತೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ತುಂಬಾನೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೀಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಉಂಟಾಗಿ, ದೇಹವು ಬಳಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ.
ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಶಾಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಾನೀಯವು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಗೆ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
1 ಕಪ್ ಮೊಸರು
1 ಕಪ್ ತಣ್ಣೀರು
1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ
1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್
1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು
1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
1 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ 5 ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು (ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ)
ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ
ಕಂಟೆಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ, ದಪ್ಪಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳು ಸಮವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ
ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕಿಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲ್ಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ , ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ , ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀ.
