Bathroom Doors: ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ 4 ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್: ನೀರು, ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್!
ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಯಾವ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್? ನೀರು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗದ ಡೋರ್ ಯಾವುದು? WPC ಮತ್ತು uPVC ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಬಳಸಬಾರದು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
uPVC ಬಾಗಿಲುಗಳು
ನೀವು ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, uPVC (ಅನ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸ್ಡ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್) ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, uPVC ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾತ್ರೂಂಗೆ WPC ಬಾಗಿಲುಗಳು
ವುಡ್-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ (WPC) ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ WPC ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾತ್ರೂಂ ಕೂಡಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ PVC ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ PVC ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಂ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಥವಾ MDF ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.