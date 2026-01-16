- Home
- ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ.. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
Prostate Cancer Risk Factors: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ
ಅನೇಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಹೌದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಾದರಿ
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಸಮಯೋಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದರೆ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆ, ದುರ್ಬಲ ಮೂತ್ರದ ಹರಿವು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೇರಿವೆ.
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು PSA ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶ
ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ, ಕಡಿಮೆ ನಾರಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಅಸಹಜ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪುರುಷರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
