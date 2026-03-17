ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಜೋರು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಲ್ದೆ ಹೀಗೆ ಓಡಿಸಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುಯ್ ಅಂತ ಕಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದಿದೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆ
ಪಾರ್ಕ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿದ್ರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರೀ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ
ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಳಸೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಪ್ರೇ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಗೃಹಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕರ್ಪೂರ, ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಕರ್ಪೂರದ ಹೊಗೆ ಇಡೀ ಮನೆ, ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುವಂತಹ ಕಿಟಕಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಿ. ತುಳಸಿ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟು ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಮನೆ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮೂಲೆಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹೊಗೆ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹೊಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಬೇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು, ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮನೆ ತುಂಬ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ವೆ.
