ಹೊಗೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚೂ ಇಲ್ಲ! ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟವ್'
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದ 'ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟವ್' ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟವ್..
ಯಾರು ಈ ಯುವಕ ?
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ
ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?
ಹೊಗೆರಹಿತ ಉರಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಂತೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಲೆಗಿಂತ 70% ಕಡಿಮೆ ಸೌದೆ ಸಾಕು. ಒಣಗಿದ ಎಲೆ, ಕಡ್ಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ಶಾಖ: ಬೆಂಕಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು (Portable).
ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್
ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟವ್ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಜನ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಖರ್ಚನ್ನು 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಲೆ
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನ ಮಾದರಿ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮ್ಮಾರರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 'ಅಗತ್ಯವೇ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಾಯಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಯುವಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.