ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಬೊಜ್ಜು ಎರಡೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಒಂದು. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಂಗ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯೌವನಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.