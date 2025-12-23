Chicken Bone Soup ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ... ದಿನವೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಕುಡಿಯುವಿರಿ
Chicken Bone Soup: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೂಪ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಳೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ ಸೂಪ್
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ ಸೂಪ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ಬೋನ್ ಸಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಮೂಳೆಗಳು, ಮಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕಾಲಜನ್
ಬೋನ್ ಸೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಜೆಲಾಟಿನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 2008 ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 24 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಜನ್ ಹೈಡ್ರೊಲೈಸೇಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ನೋವು ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್
ಈ ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದ ಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೈಸಿನ್
ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂಳೆ ಸಾರು ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಮೆದುಳಿನ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳು
ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸಿದಾಗ, ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2017 ರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನವು 1 ಕಪ್ ಕೋಳಿ ಮೂಳೆ ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿ 16 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಉರಿಯೂತವು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಳೆ ಸಾರು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ಸೂಪ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೆಲಾಟಿನ್ ಅನ್ನು ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.