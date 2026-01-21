- Home
- ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿಗೂ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಹಾಗೇ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾವು ಖಚಿತಾ… ತಿನ್ನೋ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
FSSAI Advisory On Sweet Potato: ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಿನ್ನುವ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರೋದು ಖಚಿತಾ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ . ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸುಗಳು ರೋಡಮೈನ್ ಬಿ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜವಳಿ, ಕಾಗದ, ಶಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಖಾದ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
FSSAI ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡಮೈನ್ ಬಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಹಾನಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು FSSAI ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಎಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದ್ರೋಗ , ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೇರಳೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಆರೋಗ್ಯಕರ
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇರಳೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ನಾರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನಾರುಗಳು ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ .
