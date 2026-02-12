PCOD ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಸ್ತು ಹೊರ ಹಾಕಿ
ಪಿಸಿಒಡಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ, ಪಿರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಅಂತ ನಾನಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಮೋರ್ನ್ ಏರುಪೇರಾಗೋಕೆ ಬರೀ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೊ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಕಾರಣ.
ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಜನರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಥಾಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಟೈ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಥಾಲೇಟ್ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಸಿಒಡಿ ಇರುವವರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸುಹಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಕ್ಯಾಂಡಲ್
ಹಬ್ಬ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಸುಹಾಸಿತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರೋದಲ್ದೆ ಮನೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಸುಹಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಹಾಸಿತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಂಜೀನ್ ಮತ್ತು ಟೊಲುಯೆನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಗೆ ಹಾನಿಕರ. ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಸುಹಾಸನೆಯುಳ್ಳು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ.
ರೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ - ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವೆ. ವಿಒಸಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ರೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರ ಅಥವಾ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಂನಂತೆಯೇ ಇರುವ ಕೋಶಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೋಣಿಯ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಂಡಿಷನರ್ – ಸೆಂಟೆಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸುವ ಈ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಸೆಂಟೆಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಮತ್ತು ಥಾಲೇಟ್ಗಳು, ನೀವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸುಹಾಸಿತ ಅಗರಬತ್ತಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿತ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಹಾಸಿತ ಅಗರಬತ್ತಿ ಬಳಸೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲು ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅವು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ.
ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಅತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಸುಹಾಸನೆಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಹಾಸನೆಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ನ್ಯಾಚ್ಯುರಲ್ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ರೋಲ್ ಆನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಸುವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ಜೇನುಮೇಣ ಅಥವಾ ಸೋಯಾ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾದ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ರಾಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧೂಪವನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
