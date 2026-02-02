- Home
- Life
- Health
- ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂತೀರಾ? ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂತೀರಾ? ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ತುಟಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್; ದೇಹವು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 62ರಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವೇ ಕಾರಣ. ತಂಬಾಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದ್ಯಪಾನವು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮದ್ಯಪಾನವು ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಸೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತುಟಿ, ವಸಡು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ವಾರವಾದರೂ ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ?
ನಾಲಿಗೆ, ವಸಡು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ (ಲ್ಯುಕೋಪ್ಲಾಕಿಯಾ) ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.