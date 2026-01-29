ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಸರೀನಾ? ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳಿ..
Drinking water before bed: ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಿಯೇ?. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು
ನೀರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೇ? ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಉತ್ತಮನಾ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬಂದರೆ, ಆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಣಿದ ದಿನದ ನಂತರ, ನಾವು ಮಲಗಲು ಹೋದಾಗ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಕುಡೀದು ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ನೀರು ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. .
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಯೋಜನ
- ನಾವು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
- ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಮಯ. ನೀರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ.
- ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು:
- ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
- ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೈಪೋನಾಟ್ರೀಮಿಯಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಲೆನೋವು, ಗೊಂದಲ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು?
- ತಜ್ಞರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- ಮಲಗುವ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ, ಮಲಗುವ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ; ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.