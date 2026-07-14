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- ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ವಿಭಿನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಬುದು ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್-ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ (ಹೃದಯಾಘಾತ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೇನು? (ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ)
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ (ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ) ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ತಡೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ಹೃದಯದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೇನು? (ಹೃದಯದ ಒಳಗಿನ ವೈಫಲ್ಯ)
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಹೃದಯದ ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ/ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಿಕೆ
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ರೋಗಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಉಸಿರಾಟವೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ಮತ್ತು ಎಇಡಿ (AED) ಬಳಕೆ
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR - ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸಸಿಟೇಶನ್) ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುವ ಎಇಡಿ (AED - ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್) ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಹತ್ವ
ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು (ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್) ಕರೆಯುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತರೆ ಎರಡೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
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