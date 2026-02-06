Woman Swallowed Spoon: “ಆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಚಮಚ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು… ”
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಚಮಚವನ್ನು ನುಂಗಿದರು. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನುಂಗಿದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆದರು.
ಮಿರರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ರಮ್ಸ್ಟ್ನ 28 ವರ್ಷದ ರೆಮಿ ಅಮೆಲಿಂಕ್ಸ್, ತಾನು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಚುರುಕಾದ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ನಾಯಿ ವಿಜ್ಸ್ಲಾ ಮಾರ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಮಿ, "ನಾನು ಚಮಚವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತು. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ, ಚಮಚ ನನ್ನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳೆಯನಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಊಟವೂ ಆಯ್ತು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ರೆಮಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಮಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಗೆಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಆಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿದಳು.
ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ರೆಮಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚಮಚವಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅರಿವಾದದ್ದೇ ಆಗ. ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಚಮಚವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ರೆಮಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಭಯದಿಂದಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ರೆಮಿ
"ಆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಚಮಚ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿರುವು ಚಮಚವು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ರೆಮಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ (local anesthesia) ನೀಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಮಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹೊರಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಳವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ ರೆಮಿ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಮಚ ತೆಗೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್
"ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೂ ಚಮಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಚಮಚವನ್ನು ನುಂಗಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು. ರೆಮಿ, "ಚಮಚವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ." ಎಂದು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.