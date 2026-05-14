ಯುವತಿಯ ಜೀವ ಕಸಿದ ಮುಟ್ಟು ಮುಂದೂಡುವ ಮಾತ್ರೆ: ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಭೀಕರತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯರು
ಪೂಜೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮುಟ್ಟು ಮುಂದೂಡುವ ಪಾತ್ರೆ
ಮುಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪೂಜೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇನ್ನೇನೋ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಮುಟ್ಟು ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಟಿಯರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನರು ಮರುಳಾಗುವುದು ಇದೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.
ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಯುವತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್
ದೆಹಲಿಯ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಡಾ. ನೀಲಂ ಸೂರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. “ಮುಟ್ಟಿನ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಔಷಧಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವು ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳದ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಟ್ಟನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದರ ಭೀಕರತೆಯೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ. ಇವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ರಕ್ತವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಈ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಪ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಏನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಅಂದಹಾಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರೆಲ್ಲಾ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಪಾಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಧೂಮಪಾನ, ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಪಿಸಿಓಎಸ್), ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಈ ಅಪಾಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಂಥ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.
