- Stronger Hair: ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 10 ಆಹಾರಗಳು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು!
ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂದಲು ಬೇಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
Eggs for Stronger Strands
ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು (follicles) ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Spinach
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Berries for Scalp Protection
ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಲವಾದ ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
Nuts & Seeds for Hair Strength
ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸತು (zinc) ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Sweet Potatoes for Healthy Roots
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
Avocados for Moisture & Repair
ಅವಕಾಡೊಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ನಯವಾಗಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Greek Yogurt for Protein Boost
ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
Whole Grains for Hair Vitality
ಧಾನ್ಯಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತುವಿನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Beans for Growth & Thickness
ಬೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಬಲವಾದ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Fatty Fish for Shine & Growth
ಸಾಲ್ಮನ್ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಿ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
