ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪಾಲಕ್, ಕೆಂಪು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
ವಾಲ್ನಟ್, ಅಗಸೆ ಬೀಜ (ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್) ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇವು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
