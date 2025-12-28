ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಕೆಜಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ 31 ಲಕ್ಷ.. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಿವು!
ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಲ್ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ (Almas Caviar)
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವೆಂದು ಅಲ್ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಳಿಯ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 31 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಇದೆ.
ವಾಗ್ಯು ಬೀಫ್ (Wagyu Beef)
ಜಪಾನ್ನ ವಾಗ್ಯು ಬೀಫ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಂಸವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 53,800 ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿ (Ayam Cemani)
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿ ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಕೋಳಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಳಿಯ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ (Bluefin Tuna)
ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟ್ಯೂನ ಮೀನಿಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದೆ. ಈ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಮಾಂಸವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಟೊರೊ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
