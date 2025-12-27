Egg Storage in India: ಅನೇಕ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
"ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ
ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ಬ್ಲೂಮ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ವಿಧಾನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪರಿಸರ.
ನಮ್ಮದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೊಳೆಯದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ 4-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅವು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇದು ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಗಿ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಮೊಟ್ಟೆ ತಾಜಾವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಸೆಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.