ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ರಸಂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಂ ತಿಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹುಣಸೆ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊದೊಂದಿಗೆ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹುಣಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸಂ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಶುಂಠಿ-ನಿಂಬೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರಸಂ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೂ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶುಂಠಿ-ನಿಂಬೆ ರಸಂ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬೇಳೆ (ಬೇಯಿಸಿದ್ದು)-2 ಚಮಚ
ಶುಂಠಿ-1 ಇಂಚು ತುಂಡು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು-ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-3
ನೀರು-2 ಕಪ್
ಅರಿಶಿನ-ಚಿಟಿಕೆ
ಉಪ್ಪು-ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು-ಸ್ವಲ್ಪ
ಕರಿಬೇವು-2 ಎಸಳು
ತುಪ್ಪ-1 ಚಮಚ
ಸಾಸಿವೆ-ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ- ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-2
ಇಂಗು-ಚಿಟಿಕೆ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
*ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸೂಪ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
*ಈಗ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಸೀಳಿ.
*ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಟ್ಟು 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್ ನೀರು, ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಶುಂಠಿ ಸಾರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 5-7 ನಿಮಿಷಗಳು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.
*ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸಂಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
*ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
*ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ರಸಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
*ಕೊನೆಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಶುಂಠಿ-ನಿಂಬೆ ರಸಂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಅಮೃತದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿದು ಸೂಪ್ ನಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.