ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ...

ಚಳಿಗಾಲದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗಜ್ಜರಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಲ್ವಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತುರಿಯಬೇಕು, ನಂತರ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹುರಿದು ಬೇಯಿಸಬೇಕು.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ತರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರ ಈ ವೈರಲ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಬಹುದು.

10 ನಿಮಿಷದ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿ
ಮಾಸ್ಟರ್‌ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಗಜ್ಜರಿ ತುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿ..

-ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನ
ಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ದುಂಡಗಿನ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.

-ಈಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ.

-ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಗಜ್ಜರಿ ಸೇರಿಸಿ 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

-ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಗಜ್ಜರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

-ಈಗ ಈ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ.

-ಮ್ಯಾಶರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಜ್ಜರಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಾದ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಸೇರಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.

-ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಖೋವಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.

-ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.