ಚಿಕನ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ 5 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ
Why wash chicken with turmeric: ನಾನ್ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶವಾಗೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ 5 ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ 5 ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದ ರೂಢಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಚಿಕನ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ 5 ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಗುಣ (Anti-bacterial)
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಗುಣ (Anti-bacterial)
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್’ (Curcumin) ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ಮಾಂಸದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಟು ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆ
ಕಟು ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆ
ಹಸಿ ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಹಿತಕರ ನೀಚು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಕಟು ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ, ಅಡುಗೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಟಿಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ).
ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದು (Natural Tenderizer)
ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದು (Natural Tenderizer)
ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಅರಿಶಿನ-ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ‘ಮೀಟ್ ಟೆಂಡರೈಸರ್’ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಬೇಯಲು ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತವಾಗಿ (Juicy) ಮೃದುವಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದಾಗ, ನಂತರ ಸೇರಿಸುವ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿಕನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು.
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