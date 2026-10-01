Neer Dosa recipe: ನೀವು ಮಾಡೋ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಹಂಚಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುವವರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ರುಚಿಯ ದೋಸೆ ಸವಿಯುವ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸಲು (fermentation) ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದಾಗ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಶೈಲಿಯ ‘ನೀರ್ ದೋಸೆ’ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ (2 ಕಪ್)
ಕಾಯಿತುರಿ (1 ಕಪ್)
ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿತುರಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ದೋಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಹಾಗೂ ನೆನೆಸಿಡುವ ಸಮಯ
ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರದೆ ನೀರಿನಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು.
ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸುವ ತಂತ್ರ
*ದೋಸೆ ಹಂಚನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾವಲಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಬೇಕು.
*ನಂತರ ಒಂದು ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದರೆ, ಅದು ತಂತಾನೇ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ತೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಎರಡೂ ಬದಿ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಮೃದುವಾದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಈ ಮೃದುವಾದ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ-ಬೆಲ್ಲದ ಸ್ವೀಟ್ (ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು) ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಸಾಹಸವಿಲ್ಲದೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಉಪಾಹಾರ ಸವಿಯಲು ಈ ‘ನೀರ್ ದೋಸೆ’ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
‘ನೀರ್ ದೋಸೆ’ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಹಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ (Smooth Texture)
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿತುರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ರವೆ ರವೆಯಾಗದಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗದಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಕಿತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ (Watery Consistency)
ನೀರ್ ದೋಸೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನಂತೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಷ್ಟೇ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ ದೋಸೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ (ರಬ್ಬರ್ ತರಹ) ಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಲಕಿ ಹಾಕಬೇಕು (ಅತಿ ಮುಖ್ಯ)
ಹಿಟ್ಟು ನೀರಿನಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೂ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಳದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿಯೇ ಹಂಚಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಹಂಚಿನ ಬಿಸಿ (Tawa Temperature)
ದೋಸೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕಾವಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಂಚು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು (ಜಾಲರಿಯಂತೆ) ಬರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ
ಮೊದಲ ದೋಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದರೆ ಸಾಕು. ಪದೇಪದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ತಂತಾನೇ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ).
ಸೌಟಿನಿಂದ ತೀಡಬೇಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಂತೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೀಡಬಾರದು. ಹಂಚನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ (ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ) ಹಿಟ್ಟು ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ದೋಸೆ ಮಡಚುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ
ದೋಸೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ಹಂಚಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿಡಬೇಡಿ (ಬಿಸಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ). ಅದನ್ನು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ (Triangle) ಮಡಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಿ.