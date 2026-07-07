ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು 'ದೇಶಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಳಿಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೋಳಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣವು ಅದು ಯಾವ ತಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು, ಕೋಳಿಯ ಜೀನ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೋಳಿಯ ಅಂಡಾಣು/ಚಿಪ್ಪಿನ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ
ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ, ಕೋಳಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೊಪೋರ್ಫಿರಿನ್ IX ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನೀವು ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದರೂ, ಒಳಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ:
1.ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣವು ಅದರೊಳಗಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
2. ರುಚಿ: ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ರುಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವು ಕೋಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
3. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಗಳು: ದೇಶೀಯ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ, ಅವು ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದಾಗಿ (ಹುಲ್ಲು, ಕೀಟಗಳು), ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳು
ಕೋಳಿಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು:
ಕೋಳಿಯ ವಯಸ್ಸು: ಕೋಳಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವು ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಬಹುದು.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ: ಕೋಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೋಷಣೆ: ಕೋಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳ ಕಂದು ಬಣ್ಣವು ತಳಿಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡಿ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ನಿಜವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕೋಳಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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