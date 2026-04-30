ಭಾರತದ ಸೀಫುಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರುಚಿಕರ ಮೀನು, ಹಲವು ಬಗೆ ಫಿಶ್ ಖಾದ್ಯ, ಭಾರತದ ಹಲವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ರುಚಿ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರಾಹರದ ರಾಜಧಾನಿ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ಇದೆ. ಅದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ.
ವೆರೈಟಿ ಸೀಫುಡ್ನಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ
ಕೊಚ್ಚಿಯನ್ನು ಸೀಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರೆಬಿಯನ್ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ನಗರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಕೊಚ್ಚಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್
ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರದ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸೀಫುಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಗಡಿ ಮೀನು, ಪರ್ಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಶ್(ಕರಿಮೀನು), ಏಡಿ ಹಾಗೂ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್, ಕಿಂಗ್ ಪಿಶ್, ತುನಾ, ಸೀರ್ ಫಿಶ್, ಸ್ಕ್ವಿಡ್, ಕ್ಲಾಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಮೀನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸೀಫುಡ್ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸಾಲ
ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ ಮಸಾಲ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಖಾದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಭಾರತದ ಸೀಫುಡ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತು
ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅರೆಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ಈ ಮೀನುಗಳು ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನಗಳು ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ.
