ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ, ಅದೇ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಕಿರಲ್ಲ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ
Masala Dosa science: ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯ ಆ ಘಮ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇರುವ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ದೋಸೆ ತಣ್ಣಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ
ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆವಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಆದರೆ ಅದೇ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಆಹಾರ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರುಚಿಯಾಗಿ, ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಏಕೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ
ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಆರಿದಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕರು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬರುವ 'ವಾಸನೆ'ಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವುದೇನು?
ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀರೂರಲೇಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆವಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಆ ರುಚಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಆರಿದ ನಂತರ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳ ಗತಿಶಕ್ತಿ (Kinetic Energy) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸುವ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯ ಸುವಾಸನೆಯ ಅಣುಗಳು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ನಾವು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಈ ಸುವಾಸನೆಯ ಅಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಘ್ರಾಣ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು (Olfactory Receptors) ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದೋಸೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ತನಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೋಸೆ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಆ ಸುವಾಸನೆಯ ಅಣುಗಳ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾಲಿಗೆಗೆ ದೋಸೆಯ ಮೂಲ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಭೂತಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆಗೆ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದೋಸೆ ಆರಿದ ನಂತರ ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಒರಟಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವು ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಏಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ; ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ!
ಗಮನಿಸಿ..
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಆಹಾರ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದರೊಳಗಿನ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
