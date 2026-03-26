ಚಪಾತಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರಬೇಕೆ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ
Soft Chapati Tips Kannada: ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಚಪಾತಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆಯಾ?
ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವು ಮೃದುವಾಗಿ, ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಬರುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಚಪಾತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅನೇಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಚಪಾತಿಯೂ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಚಪಾತಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
1. ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಬದಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಚಪಾತಿಯ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹದವಾಗಿ ನಾದಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5-7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ತೇವವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
2. ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಚಪಾತಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಹಂಚು (Tawa) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಿರುವ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡನೇ ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ.
4. ಶೇಖರಣೆ
ಸುಟ್ಟ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆವಿಯು ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
