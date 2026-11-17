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- ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ.. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ.. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್
Sweet Corn Idli: ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ ಬದಲು ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ರವೆ, ಮೊಸರು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನಾ ಮಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣವಾ? ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಗೋಡಂಬಿ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯೇ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ.
ಮಾಮೂಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿಯ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ, ತುಂಬಾ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿರುವ ರವೆ, ಮೊಸರು, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬಳಸಿ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಳ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ರುಚಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ - ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ - 2 ಕಪ್
- ರವೆ - 1 ಕಪ್
- ಮೊಸರು - 1 ಕಪ್
- ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 1\2 ಕಪ್
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಶುಂಠಿ - ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
- ಸಾಸಿವೆ - 1\2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - 8 ರಿಂದ 10
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - 1 ರಿಂದ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಂತ 1
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು
ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 2
ರವೆ ಹುರಿಯುವುದು
ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯಿರಿ. ರವೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 3
ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವುದು
ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 4
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು
ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಮೊಸರು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿ.
ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರವೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5
ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು
ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ.
ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟದೆ ಬಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಹಂತ 6
ಬಡಿಸುವುದು
ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸೌಟಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ರುಚಿಯಾದ, ಮೃದುವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ.
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಕ್ತವಾದವು
ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
1. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ
2. ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
3. ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ
4. ಖಾರ ಚಟ್ನಿ
5. ಸಾಂಬಾರ್
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ನ ಲಘುವಾದ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್
- ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಬಳಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಘಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
- ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಣಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ರವೆ, ಮೊಸರು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವಿದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಇದೆ.
- ಮೊಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ರವೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಆದರೂ, ಈ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಹಾಕಿಕೊಡಬಹುದು. ರುಚಿಯಾದ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
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