ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಭರಿತ ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಧಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ, ಪರಿಮಳಭರಿತ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿಗಳು, ತಾಜಾ ಮಸಾಲೆ, ಮೊಸರು, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ – 1½ ಕಪ್ ನೀರು – ಸುಮಾರು 5 ಕಪ್ ಏಲಕ್ಕಿ – 3-4 ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ – 1 ಇಂಚು ಬೇ ಎಲೆ – 1 ಸ್ಟಾರ್ ಅನೀಸ್ – 2 ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ – 1 ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ – 2 ದೊಡ್ಡದು, ಸಣ್ಣಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ – 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ – 1 ಹೂಕೋಸು – ½ ಕಪ್ ಬೀನ್ಸ್ – ¼ ಕಪ್ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ – ½ ಕಪ್ ಮಶ್ರೂಮ್ – 4-5, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು – 1 ಕಪ್ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ – 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – ½ ರಿಂದ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ – 3-4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ – 1 ಇಂಚು ಲವಂಗ – 4 ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ – 4 ಜಾವಿತ್ರಿ – 1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಲು ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ – ¼ ಕಪ್ ಕೇಸರಿ – 15-20 ಎಳೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು – ¼ ಕಪ್ ತುಪ್ಪ/ಬೆಣ್ಣೆ/ಎಣ್ಣೆ – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಜನರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರು ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಬೇ ಎಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಅನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ. ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ರುಚಿಯಾದ ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿ
ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಉಳಿದ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿದ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿರಬಾರದು; ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು.
ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿ
ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹರಡಿ.
ಮೇಲೆ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಹಾಕಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ.
ಧಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತವಾ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 25-30 ನಿಮಿಷ ಧಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿಯ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯದೆ 5-7 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಲಕಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯಿರಿ. ಮೂಲ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಧಮ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತಾದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಿರಿ
ಬಿಸಿಬಿಸಿ ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ರೈತಾ, ಬೂಂದಿ ರೈತಾ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ರೈತಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಡ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹೋಳು ನೀಡಿದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅನ್ನದ ಕಾಳುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ; ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಿ ನಂತರ ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು.