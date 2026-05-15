Idli Dosa Batter: ಐಸ್ಕ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗಲ್ಲ; ದೋಸೆ ಗರಿಯಾಗುತ್ತೆ; ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ; ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು?
Idli And Dosa Recipe: ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಡ್ಲಿ ಮೃದು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಪಡೋದುಂಟು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐಸ್ಕ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರುಚಿಯೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು?
ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತಂಪಾಗುವುದು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಟು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು
ಹಿಟ್ಟು ತಂಪಾದರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ (Fluffy). ಆಗ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ
ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುಳಿ ಬರಲ್ಲ
ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇಗ ಹುಳಿ ಬರಬಹುದು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಸಲಿ ರುಚಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation)
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗಲೇ ಬಿಸಿಯಾದರೆ, ಅದು ಹುದುಗಲು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಹಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಗ ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ತಣ್ಣನೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಗಳು ಬೇಗನೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ನೀರಿನಂಶ ಕೊಟ್ಟು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
