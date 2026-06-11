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- ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದೇಹ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ 'ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್' ರಹಸ್ಯ!
ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದೇಹ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ 'ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್' ರಹಸ್ಯ!
ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಮ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಎನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನೋಡಿ..!
ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದೇಹಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ 'ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್' ರಹಸ್ಯ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ (Lifestyle). ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಮ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆ - "ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ (Protein Powder) ತಗೋಬೇಕು?" ಎಂಬುದು.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ದುಬಾರಿ ಡಬ್ಬದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗಳಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ!
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ!
ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಮ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (Muscle Recovery).
ಕೇವಲ 30 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 'ಪವರ್ಫುಲ್' ಆಹಾರ:
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ 18 ರಿಂದ 20 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪೋಸ್ಟ್-ವರ್ಕೌಟ್ ಆಹಾರ. ಕೇವಲ 25-30 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರದ ಶಕ್ತಿ - ದಾಲ್ ರೋಟಿ:
ಭಾರತೀಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ 'ದಾಲ್ ಮತ್ತು ರೋಟಿ' ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಊಟವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲ. ಬೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ, ರೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳು:
ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು: ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಗಣಿ.
ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುವ ಆಹಾರಗಳು.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (Chicken): ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರದ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಕೃತಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ), ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಉತ್ತಮ ಊಟ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮ - ಈ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದೇಹದ ರಹಸ್ಯ!
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