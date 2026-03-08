Eggless Omelette: ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾಡಿ ರುಚಿಕರ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಪದಾರ್ಥಗಳು!
ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್.
ಎರಡೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರುಚಿಕರ ಆಮ್ಲೆಟ್
ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂಡ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ-ರಹಿತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆ ಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರುಚಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 3-4 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ರವೆ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ನಯವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವೂ ಇರಬಾರದು. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಬಿಸಿ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ
ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಬೇಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಆಮ್ಲೆಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗವು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.
