Cooking Tips: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ದೂರು ಏನೆಂದರೆ, ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಖರೀದಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.
ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಅಡುಗೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಬೇಡದ ವೆಚ್ಚಗಳು ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ.
ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ
ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಮಾವಿನ ಕಾಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಪೀಚ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.
ಬೃಹತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಆಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ನೀವೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ
ನೀವು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಖರೀದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನೀವೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬ್ಯಾಚ್ ಅಡುಗೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಅಡುಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಇತರ ಸಲಹೆಗಳು
ಅಗ್ಗದ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಳ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಇತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
