Cooking tips: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತಾ..? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
What to do if you add too much salt: ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯನೂ ಹಾಳು, ಊಟನೂ ರುಚಿಸಲ್ಲ
ಅಡುಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೆ ಏನಂತೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದೆ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನೂಟವನ್ನೇ ತಿಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಹಾಳು, ಊಟನೂ ರುಚಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಳಸುವುದು. ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡು
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದು ಹಳೆಯ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಿಕಿಡಿ.
ಹಾಲು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್
ಈಗ ಮೂರನೇ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸುವುದು. ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಾಲ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಲು ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಸೇರಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ತಿರುಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹುಳಿ ರುಚಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟೈಂ ಇದ್ರೆ
ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಬೇಡ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಿ. ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಪ್ಪಿನಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಿ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.