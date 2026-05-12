ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿ… OIL ಇಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ
Kitchen Tricks: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ತಗಲುವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರಿಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರಿಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಪರಾಠಗಳು, ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ½ ಟೀಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ; ಇದು ಆಹಾರವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಇಡ್ಲಿ, ಧೋಕ್ಲಾ, ಮೊಮೊಸ್, ಅನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ; ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ , ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹಾಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ರುಚಿಕರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದು. ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕರಿಬೇವು, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಚೂರ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್, ಓವನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ನೀವು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್, ಓವನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು, ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾ, ಸಮೋಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೋರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈ ತಂತ್ರಗಳು
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ನೀವು ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ¼ ಟೀಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಖಾದ್ಯ ರುಚಿಕರವು, ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ದಪ್ಪವಾದ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
